Giustizia: Siracusano, forza Nordio, avanti con misure coraggiose e garantiste

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, "oggi alla Camera per il question time, ha annunciato che entro fine mese presenterà un pacchetto di misure improntate al garantismo ed al pragmatismo. Tra le norme alle quali sta lavorando il Guardasigilli, la tutela della riservatezza delle comunicazioni e la limitazione della carcerazione preventiva. Storiche battaglie di Forza Italia potranno finalmente vedere la luce, con un provvedimento coraggioso e in linea con i dettami della nostra Costituzione. Forza ministro Nordio. Siamo con te per una giustizia giusta e degna di un Paese civile". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. (Com)