Maltempo: Calderone, ragioniamo su ammortizzatori sociali per operai agricoli

- L’obiettivo è mettere in sicurezza l’azienda e i lavoratori interessati dai fatti. Dobbiamo predisporre gli strumenti per accompagnare il percorso dei prossimi mesi. “Guarderemo alle esigenze del lavoro in agricoltura. Ragioniamo sugli ammortizzatori sociali per le categorie di lavoratori come gli operai a tempo determinato nel comparto agricolo”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa sul maltempo in Emilia-Romagna, a seguito del vertice nella sede operativa della Protezione civile. (Rin)