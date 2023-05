Diritti: M5s, nostri emendamenti per pieno riconoscimento figli famiglie arcobaleno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ha presentato un pacchetto di nove emendamenti sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia per l'istituzione del reato universale di maternità surrogata. Vogliamo stabilire una volta per tutte che ogni bambino ha il diritto ad avere due genitori e tutta la rete parentale. Non è più accettabile alcuna discriminazione per i figli delle famiglie arcobaleno. Con le nostre proposte accogliamo in pieno il monito della Corte Costituzionale al Parlamento e consentiamo all'Italia di fare quel passo in avanti invocato anche da tanti sindaci". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle nella commissione Giustizia della Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano. "Inoltre - aggiungono i parlamentari - con un altro emendamento proponiamo di sopprimere il testo di Fratelli D'Italia perché è giuridicamente insostenibile". (Com)