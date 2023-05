Germania: operazione antriciclaggio nel Saarland, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di tre arresti il bilancio dell'operazione contro il riciclaggio di denaro avvenuta oggi nel Saarland. Su mandato della procura di Saarbruecken, gli agenti dekl'Ufficio criminale dell'Amministrazione federale delle dogane hanno effettuato perquisizioni in 13 tra abitazioni e locali commerciali, sequestrando 21 mila euro in contanti, gioielli, lingotti e monete d'oro, valuta estera, due armi da fuoco, documenti aziendali, nonché computer e telefoni cellulari. Le forze dell'ordine sono intervenute a Saarbruecken, Sankt Wendel e nel circondario di Neunkirchen. Le indagini erano dirette contro un gruppo di cinque sospettati di riciclaggio di denaro, di cui tre sono stati arrestati. L'organizzazione criminale avrebbe utilizzato il sistema bancario non ufficiale hawala, diffuso nei Paesi musulmani per il trasferimento di denaro dietro il pagamento di una commissione. Vietato in Germania, tale strumento “si basa sulla fiducia reciproca delle persone coinvolte”, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'Ufficio criminale dell'Amministrazione federale delle dogane, l'hawala “viene utilizzato per scopi legali, ma offre anche ai criminali l'opportunità di trasferire fondi incriminati”. (Geb)