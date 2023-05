Energia: fonti egiziane a “Nova”, al lavoro per interconnessione elettrica con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto aspira a realizzare un'interconnessione elettrica con l'Italia per fornire energia all'Europa. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Ayman Hamza, portavoce del ministero dell'Elettricità dell’Egitto. "L'Italia ha una forte infrastruttura nel settore elettrico e aspiriamo a trasmettere elettricità con una capacità di 3 gigawatt verso l'Europa", ha detto Hamza. Altre fonti hanno confermato a “Nova” che la trasmissione di energia elettrica verso l’Europa “rappresenterà una sfida per la demarcazione dei confini marittimi tra Turchia e Libia”. Lo scorso 15 maggio, il governo egiziano ha firmato un memorandum d’intesa con la società norvegese Scatec per avviare lo studio del passaggio dei cavi nel Mar Mediterraneo e determinare il costo della realizzazione del progetto.(Cae)