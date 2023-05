Omofobia: Ronzulli (FI), battaglia sacrosanta ma "no" a utero in affitto e ideologia gender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello contro l'omotransfobia "è un impegno che noi di Forza Italia sentiamo profondamente in linea con i nostri valori: il rispetto della persona umana, della sua dignità e della sua libertà. Questa battaglia è e deve essere sacrosanta, ma attenzione a non utilizzarla come arma ideologica, accusando chiunque voglia tutelare la famiglia tradizionale, il corpo delle donne e i bambini, perché così si fa un regalo ai veri omofobi, che invece vanno puniti". Lo ha detto, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla mozione per il contrasto all'omofobia, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Diciamo chiaramente, senza se e senza ma, che nessuno deve essere discriminato o perseguitato per le sue preferenze sessuali a causa di una ideologia intollerabile che vorrebbe negare un pezzo di realtà semplicemente perché non piace a chi comanda. Allo stesso tempo - ha proseguito la parlamentare - continueremo a opporci all'utero in affitto, che umilia le donne e riduce il bambino a oggetto di una compravendita. Ci opporremo all'ideologia gender nelle scuole e impediremo quelle degenerazioni che portano a indurre negli adolescenti la prospettiva della transizione di genere. E ci impegneremo a sostenere la famiglia naturale, cellula fondamentale della nostra società, così come riconosciuto dalla Costituzione". (Rin)