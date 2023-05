Usa: l’avvocato Timothy Parlatore lascerà lo staff legale dell’ex presidente Donald Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli avvocati di Donald Trump, Timothy Parlatore, ha annunciato che lascerà lo staff legale dell’ex presidente degli Stati Uniti. L’avvocato ha rappresentato Trump durante le indagini avviate dal consigliere speciale Jack Smith in merito ai documenti classificati trovati la scorsa estate nella residenza privata dell’ex presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida, definendole “improprie” dal punto di vista legale. In una nota in cui ha annunciato la sua decisione, Parlatore ha criticato nuovamente le indagini nei confronti di Trump. “Per me è stato un onore far parte del suo staff legale nel corso dell’ultimo anno, e continuo a credere che il dipartimento della Giustizia stia agendo in maniera impropria”, ha detto. (Was)