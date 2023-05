Maltempo: Lucaselli (Fd'I), solidarietà a popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo, ai soccorritori, alle Forze dell'Ordine e a tutti gli operatori impegnati, in queste ore, a portare aiuto e conforto. Come dimostrato dalle primissime iniziative, il governo è vicino a tutti loro e accompagnerà, con misure concrete, il percorso verso la ricostruzione". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. (Com)