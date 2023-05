Torino: Ambrogio (Fd'I), al Salone del libro si promuove l'ideologia gender per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Salone del Libro di Torino va in scena 'ennesimo capitolo del percorso, sempre più sfrontato, verso l'imposizione dell'ideologia gender in ambito scolastico e culturale: ogni occasione è buona per veicolare e promuovere le posizioni Lgbt, e poco importa se si tratta di bambini. Lo ha affermato in una nota stampa la senatrice e consigliera comunale di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio commentando il laboratorio di lettura intitolato 'Storie Favolose – Gli unicorni non amano gli arcobaleni', organizzato all'interno del Salone del Libro in collaborazione con Torino Pride, famiglie Arcobaleno e Maurice Glbtq. "Sono indignata, siamo dinnanzi ad una cieca e irrefrenabile corsa verso il disorientamento sessuale indotto", ha concluso. (Rpi)