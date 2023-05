Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, Polo del '900, via del Carmine 14: le assessore Purchia e Salerno partecipano al convegno "Musei, sostenibilità e benessere" nell'ambito della Giornata Internazionale dei MuseiOre 10:30, salone del Libro, stand istituzionale Città di Torino: l'assessora Pentenero partecipa all'appuntamento 'Il carcere spiegato ai ragazzi'Ore 11, Lingotto Fiere, via Nizza 294: il sindaco Lo Russo, la vicesindaca Favaro e gli assessori Carretta,Purchia e Salerno partecipano all'inaugurazione del Salone del LibroOre 14, Lingotto Fiere, sala azzurra: l'assessora Purchia interviene alla conferenza "Scrivere l'industria. La cultura d'impresa si fa racconto"Ore 14:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della II Commissione. Odg: 1) implementare i cartelli nei cantieiri con informazioni chiare per i cittadini; 2) attraversamento pedonale corso Casale 246Ore 16, Salone del Libro, spazio Città di Torino: l'assessore Rosatelli interviene alla presentazione del progetto "Masnà" sul Servizio MinoriOre 16:30,sopralluogo delle Commissioni VI e II all'officina verde Tonolli (segue) (Rpi)