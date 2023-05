Energia: Doenges (Uniper), intendiamo tornare rapidamente un'azienda privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca Uniper intende tornare rapidamente privata, dopo essere stata nazionalizzata dal governo federale nel 2022 al fine di evitare il fallimento. È quanto il direttore finanziario della società, Jutta Doenges, dichiarerà durante all'assemblea generale degli azionisti in programma per il 24 maggio. Il testo del discorso è stato già pubblicato da Uniper, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, l'intervento di Doenges recita: “Il nostro obiettivo è restituire Uniper a mani prevalentemente private come società indipendente il più rapidamente possibile”. Il governo federale si è impegnato con l'Ue a ridurre la partecipazione in Uniper dal 99 al 25 per cento più un'azione entro la fine del 2023. Per la privatizzazione di Uniper, afferma Doenges, “presenteremo le nostre idee nei prossimi mesi”. L'azienda è stata gravemente colpita dalla decisione della Russia di fermare le esportazioni di gas in Germania, attuata come contromisura per le sanzioni da cui è stata colpita a seguito della guerra che ha mosso contro l'Ucraina. Al fine di evitare il fallimento di Uniper, che subiva quotidianamente perdite per miliardi di euro, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz è intervenuto con un piano di salvataggio, culminato con la nazionalizzazione. Inoltre, il governo tedesco ha iniettato nell'azienda liquidità per oltre 13 miliardi di euro in aiuti di Stato. Allo stesso tempo, l'esecutivo federale ha mobilitato per l'azienda altri 19,5 miliardi di euro che potranno essere stanziati in caso di necessità. Prima della nazionalizzazione, Uniper era di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum. (Geb)