Elezioni: Urzì (Fd'I), con centrodestra voto fuorisede sarà garantito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli emendamenti delle forze di maggioranza, approvati oggi in commissione, "finalmente il diritto all'esercizio del voto per i fuori sede può diventare realtà. Attribuendo una delega al governo, infatti, si potrà raggiungere l'obiettivo di uniformare e normare la materia in modo che venga sancito il rispetto dell'esercizio del voto perché sia segreto e perché gli elettori possano vedere garantito un loro sacrosanto diritto. Inoltre, viene prevista la rimodulazione degli interventi finanziari affinché si possano predisporre incentivi per chi vuole esercitare il diritto al voto in sede. Grazie al governo Meloni e alla maggioranza di centrodestra i cittadini che si trovano lontani da casa potranno votare in maniera sicura e nel rispetto della privacy. Rimandiamo, dunque, al mittente tutte le polemiche che rischiano di allontanarci dal vero obiettivo e cioè quello di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono tra i cittadini italiani e il diritto di voto". Lo dichiara, in una nota, Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Affari costituzionali a Montecitorio.(Com)