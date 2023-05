Veneto: assessore Lavoro, ad aprile l'occupazione è tornata ai livelli del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di aprile "confermano l'andamento positivo dell'occupazione in Veneto. Siamo tornati ai livelli del 2019, che è stato un anno molto positivo". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione a commento dei dati registrati dal nuovo aggiornamento dell'occupazione in regione riportato sulla Bussola di Veneto Lavoro. Ad aprile si sono aggiunti 15.000 posti. Il mese di aprile "segna l'avvio della stagione estiva in settori strategici come quelli del turismo e dell'agricoltura soprattutto nelle province di Verona e Venezia. Va detto che il settore dove si registra una flessione è quello dell'industria. Si tratta di un contro rimbalzo dato che lo scorso anno c'è stato un boom di assunzioni. D'altro canto monitoriamo il fenomeno perché è uno dei settori che, tra tutti, lamentano maggiormente la carenza di personale, soprattutto specializzato", ha poi aggiunto l'assessore. "I numeri confermano il miglioramento in termini qualitativi del mercato del lavoro del Veneto. Cominciamo a vedere i risultati del grande investimento fatto in questi anni puntando alla crescita del capitale umano e delle competenze per l'accesso al lavoro. E' fondamentale ora continuare a lavorare sulla consapevolezza delle imprese delle necessità di investire sulle proprie risorse. In questo modo sosteniamo l'occupazione di qualità e lo sviluppo economico a braccetto con quello sociale", ha sottolineato l'assessore, che ha concluso: "Conforta la conferma della ripresa delle assunzioni in agricoltura che segna nel mese più 3 per cento. Se turismo e commercio volano (+16 per cento ad aprile), l'agricoltura dà buoni segnali rispetto all'industria che, dopo il boom del 2022, è al contro rimbalzo. Continuiamo a monitorare la situazione dato che il manifatturiero è uno dei nostri fiori all'occhiello e da inizio anno ci sono dati sull'export di notevole impatto. Confidiamo che questi indicatori positivi si traducano anche in occupazione". (Rev)