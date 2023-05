Fvg: assessore Salute, ospedale di comunità Codroipo è modello nuova sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cantiere simbolicamente importante, quello di Codroipo, per la prima volta in regione, infatti, "applichiamo il nuovo modello di risposta alla domanda di salute dei nostri concittadini, con il nuovo Ospedale di comunità e l'hospice. È un esempio, pratico e realistico, di ciò che stiamo andando a realizzare nel resto del Friuli Venezia Giulia". Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che questa mattina ha eseguito un sopralluogo nel cantiere di viale Duodo, a Codroipo, dove sono in fase di realizzazione l’Ospedale di comunità e l’hospice. "Una giornata simbolicamente importante perché oggi, purtroppo, abbiamo dato l'ultimo saluto a Gabriele Renzulli, lungimirante amministratore pubblico e uno dei padri della sanità in Friuli Venezia Giulia, un uomo che fu contestato anche a Codroipo, per le sue scelte, negli anni ottanta, quando giustamente decise di chiudere la struttura ospedaliera della cittadina, poiché non poteva reggere – ha aggiunto Ricciardi -. Possiamo ricordarlo per questo 'padre' ante litteram dell'ospedale di comunità. La sua lezione, a distanza di tanto tempo, si applica oggi: le strutture territoriali vengono riconvertite e specializzate. Il nascente polo di Codroipo risponde a questa logica e rientra in una strategia perfettamente coerente con le scelte che Renzulli fece in quegli anni. A lui dedico questa giornata e anche l'opera che stiamo realizzando per rispondere in maniera adeguata, appropriata e sostenibile alle domande di salute delle persone. Inoltre quest'opera rappresenta la prima realizzazione del Pnrr in sanità in Friuli Venezia Giulia", ha concluso Riccardi. (Frt)