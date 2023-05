Giordania: Fmi, riforme economiche procedono "sulla buona strada"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di riforme economiche in Giordania sostenute dal Fondo monetario internazionale (Fmi) rimane “saldamente sulla buona strada” e “tutti i principali obiettivi quantitativi sono stati raggiunti”, ma il “mantenimento di politiche fiscali e monetarie prudenti rimane fondamentale per preservare la stabilità macroeconomica, in un contesto di rallentamento della crescita economica globale e di una maggiore volatilità dei mercati finanziari internazionali”. E’ quanto afferma una nota stampa dell’Fmi al termine di una missione condotta dal 3 al 17 maggio ad Amman. Per la squadra dell’Fmi capeggiata da Ron van Rooden “l'accelerazione delle riforme strutturali per ridurre i costi di conduzione delle imprese e migliorare l'erogazione dei servizi pubblici sosterrebbe un settore privato più dinamico e una crescita ricca di posti di lavoro”. La conclusione positiva della missione sblocca ulteriori fondi dell’Fmi, che, in aggiunta a quelli erogati dall’inizio del programma, salgono a 1,75 miliardi di dollari. L’Fmi ritiene che “nonostante un ambiente globale e regionale difficile, la Giordania ha mantenuto la stabilità macroeconomica e l'accesso ai mercati dei capitali internazionali attraverso politiche monetarie e fiscali prudenti”. (Res)