Difesa: sottosegretario Perego segue esercitazione Notte scura 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego, si è recato a Furbara con il comandante delle Comando interforze per le operazioni delle forze speciali (Cofs), ammiraglio Paolo Pezzuti, per seguire l’esercitazione Notte scura 2023. Lo ha scritto su Twitter lo stesso Perego, aggiungendo che l’esercitazione “vede in campo tutte le Forze armate con le loro Forze speciali che si addestrano in contesti multi-dominio per aumentare la loro capacità di reazione nella Nato”.(Res)