Agricoltura: Lega, ok a pdl impresa agricola giovanile in commissione

- "Passa in commissione il disegno di legge per incentivare l'impresa agricola giovanile. È necessario un ricambio generazionale passando dalla sussistenza all'incentivo dell'imprenditoria. Bisogna fare in modo che la figura sociale del giovane agricoltore sia valorizzata, trasformandola e facendola evolvere. Competenze e innovazione con al centro le dinamiche ambientali: questo è il nostro obiettivo. Il sistema contributivo oggi si limita al primo insediamento. Questo, però, argina il futuro interesse per un'attività che duri nel tempo". Lo dichiara il presidente della commissione Agricoltura, Mirco Carloni, assieme ai deputati della Lega Davide Bergamini, Francesco Bruzzone e Attilio Pierro (relatore della proposta di legge). "Con questo testo - continuano i parlamentari in una nota - si prevedono sgravi fiscali e previsioni di nuove agevolazioni fiscali e finanziamenti ad hoc andando a impattare sul testo unico bancario. Era necessario intervenire sull'accesso al credito e al micro credito con garanzie pubbliche. Tutto questo è il frutto dell'ascolto, assieme al responsabile del dipartimento Giovani della Lega, Luca Toccalini, dei giovani agricoltori e delle loro esigenze. Da non dimenticare le defiscalizzazioni che chiedevano a gran voce. Basta assistenzialismo e aiuti: aiutiamo a fare impresa".(Com)