Sardegna: Protezione Civile, il 20 e 21 maggio a Cagliari e Olbia campagna Io non rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Sabato 20 e domenica 21 maggio, anche Cagliari e Olbia partecipano alla campagna “Io non rischio”: volontari e volontarie di protezione civile invitano i loro concittadini in piazza per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio incendi boschivi. L’appuntamento è per sabato 20, dalle 10 alle 20, presso l’Anfiteatro di Marina Piccola a Cagliari, e per domenica 21, sempre dalle 10 alle 20, in Piazza Elena di Gallura a Olbia. Quest’anno, per la prima volta, alle giornate nazionali in ottobre si aggiunge l’appuntamento di maggio, dedicato a due rischi specifici in vista della stagione estiva: saranno infatti allestiti 15 punti informativi dedicati al rischio vulcanico, nell’area dei Campi Flegrei e alle Isole Eolie, località maggiormente visitate durante l’estate, e 27 gazebo “Io non rischio” in 13 regioni, tra le quali la Sardegna, dedicati a un rischio che in estate purtroppo vede il suo picco, il rischio incendi boschivi. Sempre di più, l’obiettivo è far vivere la campagna “Io non rischio” tutto l’anno, per diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile. (segue) (Rsc)