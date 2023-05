Sardegna: Protezione Civile, il 20 e 21 maggio a Cagliari e Olbia campagna Io non rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi presenti sul nostro territorio e sui comportamenti utili da adottare per proteggere sé stessi e l’ambiente in cui si vive. Oltre all’appuntamento in piazza, Io non rischio è anche online, per la piazza di Cagliari su https://www.facebook.com/profile.php?id=100092633294194 e per la piazza di Olbia su https://www.facebook.com/iononrischioolbia “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito ufficiale www.iononrischio.protezionecivile.it e sui canali social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) con l’hasthag #iononrischio2023 è possibile consultare materiali informativi e trovare informazioni utili. (Rsc)