Sport: Calenda, sì del Senato a inserimento in Costituzione è bellissima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Il via libera del Senato alla riforma per l'inserimento dello sport in Costituzione è una bellissima notizia. Ci auguriamo che Montecitorio approvi il disegno di legge al più presto in via definitiva: come dice sempre la mia amica e collega Giusy Versace, il benessere psicofisico che deriva dalla pratica sportiva è un diritto che va garantito a tutti". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)