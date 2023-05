Sudan: Save the Children, 24,7 milioni di persone bisognose di assistenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In Sudan 24,7 milioni di persone, più della metà della popolazione, hanno urgente bisogno di assistenza sanitaria. Lo dice Save the Children, precisando che la cifra è in aumento del 57 per cento rispetto alle necessità di fine 2022 e che su questi dati torna a chiedere l'immediata cessione delle ostilità alle parti in conflitto, firmatarie di un accordo di Gedda nel quale si erano impegnate a tutelare i civili. In un comunicato, l'ong con base a Londra e presente in Sudan dal 1983 chiede inoltre alla comunità internazionale di rispondere ai gravi bisogni del Sudan, dove i militari coinvolti nel conflitto occupano le strutture sanitarie e ne saccheggiano le forniture mediche, privando di fatto milioni di bambini e le loro famiglie di cure salvavita. All'inizio della settimana, in una struttura sanitaria di Khartum sostenuta da Save the Children, gruppi armati che usavano il centro come base hanno cacciato otto pazienti sotto ossigeno, i quali sono riusciti a mettersi in salvo in altri ospedali. In un altro incidente, avvenuto nel fine settimana a Geneina, nel Darfur occidentale, tre strutture sanitarie primarie per gli sfollati interni, anch'esse sostenute dall'ong, sono state saccheggiate e svuotate delle forniture mediche.