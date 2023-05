Sudan: Save the Children, 24,7 milioni di persone bisognose di assistenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children ricorda che i nuovi dati pubblicati oggi dalle Nazioni Unite mostrano che il numero di persone bisognose di assistenza in Sudan è ora di 24,7 milioni, con un aumento del 57 per cento rispetto ai 15,8 milioni previsti alla fine dello scorso anno. Ciò significa che più della metà della popolazione, che ammonta a 46 milioni di persone, ha bisogno di assistenza umanitaria in seguito all'escalation di violenze scoppiata poco più di un mese fa, che ha provocato la morte di almeno 700 civili, tra cui 190 bambini, ferito oltre 5.200 persone e costretto più di un milione di persone ad abbandonare le proprie case. L'assistenza sanitaria in tutto il Paese è sull'orlo del collasso: meno del 20 per cento delle strutture sanitarie nello Stato di Khartum sono ancora completamente funzionanti, mentre il 60 per cento non è operativo del tutto. I medici che lavorano con Save the Children raccontano che i pazienti arrivano dopo lunghi viaggi solo per scoprire che in clinica mancano i medicinali di base. (segue) (Com)