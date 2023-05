Sudan: Save the Children, 24,7 milioni di persone bisognose di assistenza sanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, Save the Children ha avviato una risposta d'emergenza a sostegno degli sfollati nello Stato di Gezira e prevede di potenziarla nelle prossime settimane, ma le richieste continuano ad aumentare. Circa 3 milioni di bambine e bambini sotto i cinque anni soffrono di malnutrizione: anche prima dello scoppio dei combattimenti, il Paese aveva uno dei peggiori tassi di malnutrizione infantile al mondo, con circa 610 mila bambini che soffrivano di malnutrizione acuta grave. Nell'ultimo mese la già grave crisi alimentare è andata ulteriormente fuori controllo, a causa della chiusura della maggior parte dei negozi e della difficoltà di accesso ai rifornimenti di cibo, mentre la violenza ha distrutto le scorte di cibo salvavita. La scorsa settimana è stata incendiata una fabbrica che produceva integratori contro la malnutrizione, utilizzati da Save the Children, Unicef e World Food Programme e forniture vitali per 14.500 bambini sono state distrutte. (segue) (Com)