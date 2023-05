Sudan: Save the Children, 24,7 milioni di persone bisognose di assistenza sanitaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I conflitti danneggiano l'intero mondo di un bambino e questi nuovi dati mostrano quanto rapidamente la situazione sia peggiorata in Sudan nell'arco di un solo mese", ha dichiarato Arif Noor, direttore di Save the Children in Sudan. "Il Paese era già teatro di una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, con tassi di malnutrizione e fame altissimi. Quando il conflitto scoppia e distrugge l'ancora di salvezza dei bambini - le strutture sanitarie, le scorte alimentari e le scorte per il trattamento della malnutrizione - allora che possibilità hanno di vivere? Anche mentre i combattimenti sono in corso, le parti in conflitto devono rispettare il diritto internazionale umanitario. La distruzione delle strutture sanitarie che forniscono cure salvavita deve essere fermata immediatamente. Abbiamo però bisogno di una cessazione immediata delle ostilità. Chiediamo che la comunità internazionale risponda ai gravi bisogni delineati nell'odierno Piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite". (segue) (Com)