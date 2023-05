Sudan: Save the Children, 24,7 milioni di persone bisognose di assistenza sanitaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children opera in Sudan dal 1983. Nel 2022, l'Organizzazione ha raggiunto 2,1 milioni di persone, di cui 1,5 milioni bambini, con una programmazione incentrata sulla protezione dell'infanzia, sull'accesso a un'istruzione di qualità, sul sostegno alla salute e alla nutrizione e sulla risposta alle emergenze. Nel contesto attuale, Save the Children continua a sostenere le bambine, i bambini e le loro famiglie in cinque Stati (Mar Rosso, Kordofan, Gedaref, Sennar, Nilo Blu), fornendo assistenza sanitaria, nutrizionale, educativa, di protezione dell'infanzia e di sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza. Questo include un sostegno continuo attraverso 108 strutture sanitarie primarie e 176 scuole in tutto il Paese. Lunedì Save the Children ha iniziato ad attuare la sua risposta di emergenza per gli sfollati interni nello stato di Gezira, a 50 miglia a sud di Khartoum, pianificando di raggiungere almeno 4.100 sfollati con attività di protezione dell'infanzia, cure mediche di emergenza (o clinica sanitaria mobile) e la distribuzione di articoli igienici essenziali. L'Organizzazione sta inoltre sostenendo i rifugiati sudanesi in Egitto e in Sud Sudan. Save the Children chiede alla comunità internazionale di impegnare fondi e risorse per prepararsi a una risposta su larga scala per soddisfare i bisogni critici sia in Sudan che nei Paesi limitrofi, anche alle organizzazioni locali e nazionali che forniscono risposte in prima linea. (Com)