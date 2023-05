Ucraina: Cirielli, aggressione Russia ha impatto globale su sicurezza e relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione della Russia allo Stato ucraino ha avuto un impatto globale sulla sicurezza e su molte relazioni diplomatiche. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, nel suo intervento presso il Grand Hotel des Palmes di Palermo, al “The war in Ukraine and the Mediterranean Nexus”, evento organizzato dal German Marshall Fund of the United States, in collaborazione con il Policy Center for the New South e la Compagnia di San Paolo, in attesa della 23esima riunione del Mediterranean Strategy Group, forum che ogni due anni riunisce esponenti del mondo istituzionale ed accademico di Unione europea e Stati Uniti per una discussione sui principali temi internazionali legati al Mediterraneo. “L’Unione europea è particolarmente coinvolta perché è la prima volta, dopo il secondo conflitto mondiale, che c’è una guerra di queste proporzioni. Peraltro, lo Stato aggressore è anche uno dei pilastri del sistema dell’organizzazione e dei valori espressi dalla Carta delle Nazioni Unite. Questo episodio rappresenta certamente uno spartiacque nella storia di questo secolo”, ha dichiarato il vice ministro. (segue) (Com)