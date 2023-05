Ucraina: Cirielli, aggressione Russia ha impatto globale su sicurezza e relazioni diplomatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia ha subito immaginato che questo potesse creare un impatto nel Mediterraneo, non soltanto per la vicenda del grano – quindi il rischio di carestie in Africa – ma sulla stabilità di quelle nazioni, con un tessuto sociale già fragile e con governi spesso ancora in gravi difficoltà economiche, o governi con una democrazia debole e precaria. Ecco perché il nostro Paese sin dall’inizio ha voluto lanciare il ‘Med Dialogues’, tenutosi a Roma dall’1 al 3 dicembre dell’anno scorso; innanzitutto per affrontare i problemi concreti ma soprattutto per mettere allo stesso tavolo i Paesi africani con l’Italia, che è la nazione del G7 che ha la maggiore responsabilità per la sicurezza, la stabilità, il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani nel Mediterraneo e nella regione del Medio Oriente e Nord Africa allargato al Sahel”, ha aggiunto Cirielli. “D’altro canto era importante che l’Italia mettesse in campo una politica chiara per far comprendere all’Unione europea che il destino dell’Africa non è un problema solo dell’Africa e non è un problema astratto di diritti umani o di carattere globale da affrontare nell’ambito dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite; è un problema che riguarda direttamente la sicurezza e la stabilità dell’Europa stessa”, ha affermato Cirielli. (segue) (Com)