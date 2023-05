Ucraina: Cirielli, aggressione Russia ha impatto globale su sicurezza e relazioni diplomatiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia è pronta a fare la sua parte, non certo per rinnovare esperienze di una politica imperialista e di influenze in Africa; serve un partenariato e un impegno per rafforzare le istituzioni. E queste si potenziano rafforzando l’economia, non più con una politica emergenziale basata sul food ma con una politica stabile, fatta di costruzioni, di infrastrutture, di formazione; non più solo di classe dirigente, che pure è importante, ma anche di classe media. L’Italia ha lanciato il Piano Mattei per far sì che l’Europa e l’Italia abbiano con l’Africa una filiera corta nell’approvvigionamento di risorse energetiche e materie prime e per mettere in campo una politica che possa dare un comune destino ai due continenti, Africa e Europa; rafforzare il legame in un’ottica fatta di realismo e di coerenza perché dobbiamo anche provare ad uscire dalla vulgata della rappresentazione del ‘the West and the rest’ che porta a un atteggiamento presuntuoso e doppio pesista: a volte agitiamo i diritti umani e altre volte li ignoriamo a seconda della convenienza”, ha concluso Cirielli. (Com)