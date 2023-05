Usa: Biden su tetto del debito, default non ci sarà, sono fiducioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito di essere “fiducioso” in merito alla possibilità di raggiungere un accordo con i leader del Congresso per alzare il tetto del debito federale, evitando così la prospettiva di un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno. Durante un discorso alla Casa Bianca, Biden ha affermato che “non arriveremo al default: tutte le parti coinvolte nelle discussioni sono ben consapevoli delle conseguenze catastrofiche associate ad una simile eventualità”. (Was)