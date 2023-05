Roma: De Priamo (Fd'I), Gualtieri fa rimuovere manifesti Pro Vita, instaurato regime censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- L'amministrazione di Roma Capitale ha fatto rimuovere i manifesti di una campagna di Pro Vita e Famiglia contro l'utero in affitto, iniziativa di raccolta firme a supporto di una proposta di legge in discussione in Parlamento. Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "L'inefficace Giunta Gualtieri, ormai nota per la sua inoperosità sul fronte dei rifiuti, della sicurezza, dei trasporti e tanto altro, fa accumulare problemi su problemi sulle spalle dei romani; ma si dimostra solerte e tempestiva se deve imporre una censura ideologica e culturale ad iniziative politiche. La rimozione dei manifesti di Pro Vita e Famiglia è un gravissimo atto di limitazione della libertà di espressione e di partecipazione politica. Evidentemente, nei confronti di posizioni culturali difformi dalla sua, il sindaco Gualtieri ritiene legittima l'arma della censura e del bavaglio, in barba a qualsiasi libertà che invece dovrebbe essere garantita", conclude.(Com)