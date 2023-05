Senato: Murelli (Lega) a Sensi, Pd si occupi di contenuti, domani voti per interesse Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che il Pd dovrebbe occuparsi di più dei contenuti e non delle polemiche create sul nulla. Come relatrice della direttiva europea sui veicoli pesanti ho chiesto di modificare l'ordine del giorno e inserire in agenda domani la votazione del parere, in modo da trasmetterlo alla Ue entro il 22 maggio, data prevista per la scadenza. Sensi e i suoi colleghi di partito, quindi, domani siano presenti in commissione Affari Ue e votino a favore dei produttori di veicoli pesanti in modo che non abbiano oneri estremamente gravosi. Lo facciano per aiutare il settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali e le filiere dei biocombustibili avanzati, lo facciano per aiutare le imprese italiane. Basta sterili strumentalizzazioni, agiamo tutti nell'interesse esclusivo del Paese". Lo afferma in una nota la senatrice della Lega Elena Murelli, relatrice della proposta del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (Ue) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. (Com)