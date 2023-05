Omofobia: De Poli (Udc), condanniamo un solo orientamento, chi discrimina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I diritti sono di tutti, nessuno escluso. Questo lo dico a prescindere dalle posizioni politiche e dai valori in cui noi crediamo fortemente come quello della famiglia e della maternità, ad esempio. Temi su cui possiamo assumere, certamente, posizioni differenti. Questa è la nostra cultura politica e ne siamo fieri. Siamo per una mamma e un papà: no a genitore 1 e genitore 2. Al primo posto per noi c’è la tutela dei bambini. Su questo punto - nel rispetto delle differenze - rivendichiamo con forza la nostra identità. Questo non ci impedisce però di dire con forza che siamo contro la cultura dell’odio e dell’intolleranza. Condanniamo un solo orientamento: l’orientamento di chi discrimina, perché discriminare vuol dire costruire muri e seminare paura. E noi questo non lo vogliamo". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo in Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto della mozione sul contrasto all’omofobia, bifobia e transfobia, condivisa da maggioranza e opposizione. (Rin)