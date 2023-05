Venezuela: Assemblea nazionale approva legge per la tutela dei beni e degli enti all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del Venezuela, dominata dal partito al governo, ha approvato all'unanimità e in seconda lettura, la Legge per la tutela dei beni, dei diritti e degli interessi della Repubblica e dei suoi enti all'estero. La legge, si legge nel testo del provvedimento, è uno strumento legale per punire coloro che hanno usato le loro posizioni e funzioni per "rubare o facilitare il saccheggio e l'espropriazione" del patrimonio dei venezuelani. Le pene previste vanno da 15 a 20 anni di carcere. (Vec)