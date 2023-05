Turismo: Angelucci (Pd), via Francigena diventa fumetto grazie ad illustratore romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio su uno dei cammini più importanti per i pellegrini nel Medioevo diventa fumetto grazie ad un brillante illustratore romano, Valerio Bianchi. Oggi abbiamo presentato in Campidoglio il suo libro "Bona Via!", un'opera a fumetti autoprodotta che racconta con talento e ironia i luoghi, le tappe, le storie di questo cammino che per secoli ha unito Roma, la capitale del Cristianesimo, al nord Europa. Lo dichiara il consigliere capitolino Pd e presidente della commissione capitolina Turismo Mariano Angelucci. "Voglio ringraziarlo perché in questo libro è racchiuso il significato di un'esperienza che unisce arte, storia, natura e fa immergere il lettore in un vero viaggio attraverso la Francigena del Nord. Il turismo dei cammini, un turismo lento e rispettoso della natura e dei luoghi, è oggi sempre più apprezzato da tanti viaggiatori e il nostro impegno è quello promuovere e mettere a sistema ogni attore coinvolto nella valorizzazione dei territori e dell'ospitalità. La presenza del vice presidente dell'Associazione Europea Vie Francigene, Silvio Marino, che ringrazio, ci ha aiutato a capire quale direzione dare al nostro impegno, soprattutto in vista del Giubileo che richiamerà milioni di persone nella Capitale, e per valorizzare al meglio la rete dei Cammini. In questo contesto di riscoperta di unione tra turismo e natura, nei primi mesi di amministrazione abbiamo lavorato alla creazione del Parco Lineare di Roma Est, per la realizzazione di un'area verde da Porta Maggiore fino all'antica Città di Gabii, per permettere a chi verrà a Roma di scoprire nuovi tesori della sua infinita bellezza", conclude Angelucci.(Com)