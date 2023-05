Usa: Corte suprema, divieto di armi d’assalto in Illinois rimane in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto una richiesta avanzata da un gruppo di attivisti per il diritto a possedere armi da fuoco per bloccare il divieto di fucili d’assalto e caricatori ad alta capacità nello Stato dell’Illinois. In un parere pubblicato oggi, i giudici hanno rifiutato di intervenire prima della sentenza della corte d’appello che si sta occupando del caso, lasciando la norma in vigore per il momento. Il divieto alle armi d’assalto nello Stato è stato proposto dai democratici dopo la sparatoria di massa avvenuta lo scorso 4 luglio a Highland Park, a seguito della quale sono morte sette persone. (Was)