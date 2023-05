Fvg: assessore Attività produttive, 20 milioni per trasformazione digitale Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire i processi di transizione digitale delle Pmi e degli studi professionali del territorio aumentandone la competitività e generando benefiche ricadute economiche, sociali e ambientali. E’ questo, secondo l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, “l'obiettivo di quest'ultimo bando regionale presentato in Confindustria Alto Adriatico a Pordenone, che arriva dopo una serie di altre misure che negli ultimi cinque anni hanno sfiorato il valore di 2 miliardi di euro". "Supportare gli investimenti delle imprese che puntano a migliorare lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione digitale mediante la concessione di aiuti. Questo provvedimento arriva nel momento in cui il tessuto imprenditoriale regionale sta mostrando dati da primato nazionale non solo sul fronte del Pil ma anche rispetto all'export e all'occupazione. L'obiettivo è di accompagnare le imprese, molto attente al futuro, nell'innovazione tecnologica, digitale e dell'intelligenza artificiale in modo che il sistema industriale possa continuare a mostrare risultati lusinghieri come quelli del primo trimestre di quest'anno", ha concluso l’assessore. (segue) (Rin)