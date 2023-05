Ue: ministra Esteri tedesca, lieta per Di Maio inviato per il Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha espresso la propria soddisfazione per Luigi Di Maio come inviato speciale dell’Ue per il Golfo. In un messaggio su Twitter, l’esponente del governo federale ha scritto: “L’Unione europea sta reimpostando i suoi rapporti con gli Stati del Golfo. Sono lieta che il nuovo inviato speciale dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, inizi il suo lavoro nel mese prossimo”. (Geb)