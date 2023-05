Lombardia: Romani, invito bambini a informarsi come funzionano tutte le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invito i bambini a coltivare sempre la loro naturale curiosità. A informarsi per capire come funzionano tutte le istituzioni, dal Comune al Parlamento, e scoprire i percorsi istituzionali che portano alle decisioni. Questo è lo scopo delle visite delle scuole a Palazzo Pirelli: mettersi nei panni dei Consiglieri regionali e sperimentare direttamente l'attività che si svolge nell'Aula dell'Assemblea regionale. È un percorso di democrazia e conoscenza aperto a tutte le scuole lombarde che vogliono conoscere il parlamento lombardo". Lo ha sottolineato questo pomeriggio il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani incontrando gli alunni della Scuola primaria "San Biagio" di Monza (MB), diretta da Barbara Kadolph: trentasette bambine e bambini di due classi di quinta elementare, accompagnati dagli insegnanti Emanuele Costa, Elisabetta Rossi, Daniela Tancredi e Marialuisa Viganò. Tante le domande poste al Presidente dai piccoli alunni brianzoli: da come si diventa presidente del Consiglio regionale ai compiti che svolgono i Consiglieri. I bambini, guidati dal Presidente Romani, hanno simulato il procedimento di approvazione di una legge regionale, l'elezione del Presidente di Regione Lombardia e del Presidente del Consiglio regionale. Gli alunni monzesi hanno presentato tre proposte: un piano per migliorare la cura del verde nelle città, un aumento degli investimenti per costruire centri per i bambini bisognosi e, immancabile, una legge per diminuire i compiti a scuola. (Com)