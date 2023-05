Cina: Huawei guarda al mercato interno per contenere impatto sanzioni dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a contribuire al rafforzamento di Huawei nel mercato cinese e a compensare alle perdite subite dalla società nel quadro delle sanzioni Usa, le iniziative risultano conformi anche alle ultime direttive diramate dal Partito comunista cinese. Lo scorso dicembre, la leadership di Pechino ha infatti richiesto ai colossi del digitale di "dimostrare pienamente" le loro capacità nel contribuire alla crescita economica nazionale, che ha subito significativi rallentamenti dopo le chiusure disposte per contenere il Covid-19 e il tracollo del settore immobiliare cui ha contribuito il default di colossi come Kaisa ed Evergrande. Il 2020 è stato uno degli anni più duri affrontati da Huawei. In quell'anno, l'amministrazione dell'ex presidente statunitense Donald Trump proibì alla multinazionale l'accesso alla tecnologia statunitense (incluso l'accesso ai servizi Google), spezzando la catena di fornitura in più punti. "Huawei ci spia" dichiarò l'ex inquilino della Casa Bianca il 17 agosto 2020, accusando ripetutamente la compagnia di essere il braccio armato del Partito comunista cinese, per conto del quale avrebbe perpetrato ripetute violazioni alla sicurezza nazionale. Posizione reiterata a un anno di distanza dall'amministrazione Joe Biden, che l'11 novembre 2021 ha proceduto all'approvazione del Secure Equipment Act. La legge impedisce alla Commissione federale delle comunicazioni (Fcc) di valutare e approvare qualsiasi richiesta di licenza avanzata da aziende considerate un "rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale". (Cip)