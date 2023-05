Università: Barelli (FI) su caro affitti, da Bernini e governo attenzione al problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli importanti stanziamenti previsti sia nella legge di Bilancio, cioè 400 milioni per i nuovi alloggi e 500 milioni per le borse di studio, si sommano ai 960 milioni previsti per alloggi nel Pnrr. Questi sono i numeri che dimostrano l'impegno concreto del governo a favore degli studenti. Purtroppo, occorre ribattere a chi oggi polemizza strumentalmente, che questo governo lavora in contro tendenza rispetto a chi l'ha preceduto, che è stato assente, come dimostrano i fatti. E' inoltre ridicolo che le polemiche le facciano proprio i Cinque stelle che, tra bonus e reddito di cittadinanza, tutto hanno fatto meno che interessarsi degli studenti. Il ministro Bernini e il governo stanno affrontando problemi che i governi precedenti avevano dimenticato e l'opposizione se ne faccia una ragione". Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)