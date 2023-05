Università: Fratoianni (Avs), reddito studentesco? Se ne discuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo che il professor Billari rettore dell'Università Bocconi propone di istituire un reddito studentesco per chi studia all'università, a partire dalla vicenda del caro affitti. Sento già le urla della destra di fronte ad una proposta del genere, per questo voglio subito anticipare le critiche. Il reddito studentesco non è follia e non è utopia, tutt'altro. Infatti è già realtà in molti Paesi europei, come in Danimarca dove equivale ad 825€ al mese per ogni studente che lascia la famiglia d'origine. E poi ci stupiamo perché all'estero si va molto prima a vivere da soli". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Il perché di questa proposta è evidente: la possibilità a milioni di studentesse e studenti di emanciparsi e costruirsi un futuro, a prescindere dalle condizioni economiche della propria famiglia. Basta pensare a quanti rinunciano a studiare perché non possono permetterselo. Sarebbe un investimento concreto nel futuro dell'Italia e credo anche che i tempi siano maturi per discuterne, noi intendiamo farlo - conclude Fratoianni - e dare forza a questa battaglia, in Parlamento e fuori".(Rin)