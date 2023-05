Cultura: Tagliavanti (Cciaa), settore produce 8,5 per cento Pil Roma, 166 mila occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto "Io sono cultura 2022" della Fondazione Symbola e Unioncamere, il settore produttivo culturale e creativo a Roma "genera 12,3 miliardi di euro, e contribuisce all'8,5 per cento al Pil di Roma, e all'interno della classifica nazionale siamo una delle città che hanno il maggior contributo in termini di ricchezza nel settore culturale Lo ha detto il presidente Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso del convegno "L'impresa culturale e creativa a Roma: Quale Futuro?", a Roma. "La cultura a Roma pesa tanto anche in termini economici, in termini di occupati e di attrazione di giovani, con 166 mila persone occupate nel settore", ha concluso Tagliavanti. (Rer)