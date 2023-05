Bornacin: Gasparri (FI), servì le istituzioni con lealtà e competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Chi ha avuto il privilegio di condividere l'attività parlamentare con Giorgio Bornacin lo ricorderà come un dirigente politico sempre attento e presente. Giorgio ha condiviso, con molti di noi, tutti i passaggi della trasformazione della destra italiana. Il padre Sergio gli aveva indicato un orizzonte di valori che Bornacin non ha mai tradito". Lo ha detto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) intervenendo in Aula a palazzo Madama in occasione della commemorazione del senatore Giorgio Bornacin. "Militante nelle organizzazioni giovanili, poi nel Movimento Sociale Italiano, in Aa, e nel Pdl. Ha fatto parte delle assemblee locali, del Consiglio regionale della Liguria e del Parlamento sia alla Camera che al Senato. Alla fine degli anni '70 fui insieme a lui vice segretario nazionale del Fronte della Gioventù. Ha rappresentato la sua Genova e la Liguria. Ha fatto parte di uno schieramento politico, ma quando è venuto, prematuramente, a mancare il giorno del suo funerale hanno partecipato, rendendogli omaggio, dirigenti di tutti gli schieramenti politici. Il suo è stato un percorso politico fatto di passione e coraggio che poi ha portato nelle Istituzioni, che ha sempre servito con lealtà e competenza. Quindi è giusto che anche in questa Aula del Senato si ricordi, come merita, un amico di tanti e un eccellente politico", ha concluso Gasparri.(Rin)