Guinea-Bissau: governo ed Eni avviano collaborazione su esplorazione, ambiente e salute

- Il governo della Repubblica di Guinea-Bissau ed Eni hanno firmato un memorandum d'intesa per esplorare potenziali aree di collaborazione negli ambiti dell'esplorazione, delle Natural Climate Solution, dell'agricoltura, della sostenibilità e della salute. Questo memorandum – riferisce una nota – mira a valutare le iniziative da attuare per promuovere una crescita sostenibile in campo ambientale e sostenere lo sviluppo delle comunità locali. In particolare, saranno esaminate le iniziative per la protezione delle foreste e la gestione sostenibile del territorio, nonché per l'agricoltura e lo sviluppo di agri-feedstock da residui agricoli. Tra le aree di collaborazione anche la valutazione del potenziale esplorativo dell'area offshore del Paese. Per quanto riguarda la salute, il governo della Guinea-Bissau ed Eni hanno già individuato un'iniziativa congiunta per rafforzare i servizi di emergenza e di terapia intensiva; un primo lotto di attrezzature mediche essenziali è stato consegnato al ministero della Salute. Inoltre, Eni Foundation - il braccio di Eni dedicato alle iniziative per la salute - sta conducendo uno studio di fattibilità per sostenere le azioni del ministero della Salute volte a migliorare la salute materno-infantile nel Paese. Il memorandum è allineato con la priorità del governo della Guinea-Bissau di investire nella sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture e nell'agricoltura, nonché con l'impegno di Eni per una giusta transizione nei Paesi africani. (Com)