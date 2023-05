Fisco: Ruffini (Agenzia Entrate), criticità di efficienza ed equità dell’Irpef, difficile gestirla per l’amministrazione e il contribuente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Irpef "è caratterizzata da criticità di efficienza ed equità nella tassazione”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante l’audizione sulla riforma fiscale davanti alla Commissione Finanze della Camera. Ruffini ha spiegato che queste criticità sono dovute “ai numerosi interventi che hanno reso l’imposta molto articolata dal punto di vista tecnico”. “Attualmente - ha aggiunto il direttore dell’Agenzia delle Entrate - la base imponibile dell’imposta è erosa, essendo molte categorie di reddito sottratte all’imposizione progressiva e sottoposte alla tassazione proporzionale”. Ruffini ha sottolineato anche come la molteplicità di esenzioni rende “l’Irpef difficile da gestire per l’amministrazione e per il contribuente”. (Rin)