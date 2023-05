Camera: domani audizioni su rifiuti di imballaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 18 maggio, presso l'aula della commissione Attività produttive della Camera, le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/Ue sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/Ue sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/comunitaria sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, svolge le seguenti audizioni: ore 9:30, Novamont spa; ore 9:40, Utilitalia; ore 9:50, Federdistribuzione; ore 10, Confindustria; ore 10:10, Fridays for future, Marevivo, Plasticfree Italia, Zero waste Europe; ore 10:40, Associazione italiana distribuzione automatica (Confida); ore 10:50, Unionplast; ore 11, Consorzio nazionale imballaggi (Conai), Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack), Consorzio nazionale imballaggi alluminio (Cial), Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale (CoReVe); ore 11:50, Giflex. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)