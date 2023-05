Trentino: Ciriani, ministero Interno favorevole a spray anti-orso per corpi forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per essere riuscita a garantire un servizio essenziale" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il ministero dell’Interno è favorevole a un’iniziativa normativa che attribuisca la facoltà di uso di strumenti come lo spray anti-orso ai corpi forestali degli enti territoriali interessati al fenomeno in questione. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del question time di oggi alla Camera, intervenendo al posto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, assente a causa dell’emergenza maltempo. “Appare prudente – ha aggiunto – che a tali strumenti siano assegnati a personale specializzato e appositamente addestrato”. (Rin)