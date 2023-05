Camera: lavoratori dello spettacolo, domani audizioni sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 18 maggio, alle ore 11, presso l'Aula della Commissione Lavoro della Camera, le Commissioni riunite Cultura e Lavoro, nell'ambito della discussione della risoluzione recante "Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo", svolgono le seguenti audizioni: Cgil-Slc - Sindacato lavoratori della comunicazione, in videoconferenza; Fistel-Cisl - Federazione informazione - spettacolo e telecomunicazioni; Uilcom, in videoconferenza; Fnc-Ugl Comunicazioni; Assomusica; Agis – Associazione generale italiana dello spettacolo. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Rin)