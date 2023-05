Roma: Gualtieri, su casa un Osservatorio, un'Agenzia e azioni di rigenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Una delle quattro linee di intervento del piano casa del Campidoglio prevede l'individuazione di nuovi strumenti, quali l'Osservatorio della condizione abitativa a Roma, con finalità di monitoraggio ed elaborazione di nuove strategie, e l'Agenzia sociale per l'abitare, destinata a essere il braccio operativo per gestire in maniera rinnovata il welfare abitativo, per attuare sperimentazioni e definire nuove linee di intervento sull'edilizia sociale. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oggi nel corso della presentazione del piano casa ha chiarito: "Vogliamo rilanciare la collaborazione tra cittadini e amministrazione con progetti di auto recupero per ospitare nuove comunità di cittadini e per coinvolgerle nella rigenerazione, riconducendo la proprietà fisica a un uso sociale. Accanto a questo vogliamo dare una risposta alla domanda di appartamenti a prezzi contenuti con attenzione al tema degli studenti". L'Agenzia avrà la funzione di intermediare il mercato anche attraverso la definizione di contratti a canone concordato, e tramite fondi di garanzia per gli affitti, rispondendo alle esigenze, tra gli altri, di nuclei familiari di nuova formazione, giovani in cerca di autonomia abitativa e studentesse e studenti fuori sede. (Rer)