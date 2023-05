Turismo: Ciriani, domande rilascio passaporti crescerà, disponibili sportelli itineranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il trend delle domande di rilascio di passaporti “continuerà a crescere in vista delle vacanze estive” ma le questure mettono a disposizione modalità alternative, per motivi di malattia, lavoro, studio o turismo, come gli sportelli itineranti. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del question time di oggi alla Camera, intervenendo al posto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, assente a causa dell’emergenza maltempo. (Rin)